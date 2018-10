Sur les réseaux sociaux, les familles nombreuses répondent à Emmanuel Macron

Une intervention du Président de la République à la fin du mois de septembre, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU fait polémique. Interrogé sur la façon d'améliorer le monde, le Président porte la question sur le thème des femmes africaines :

"S'il vous plait présentez moi une femme qui a décidé, tout en étant instruite, d'avoir 7, 8, 9 enfants."

Autrement dit, une femme qui a 7 enfants ou plus est soit non éduquée soit sous la poigne de son mari. Il s'agit par ailleurs pour le Président de lutter contre un phénomène de "fertilité non voulue" qu'il considère comme préoccupant en Afrique. Mais la remarque est entendue par certains, notamment certains relais catholiques, qui se sont émus, se considérant insultés par le Président français. Et progressivement, alors que l'extrait polémique ressurgit, un mouvement de protestation se met en place sur le Web.

Depuis, sur les réseaux sociaux, le hashtag #postcardsformacron relaie la colère de mères de familles nombreuses du monde entier qui affichent leur famille et leurs diplômes.

En voici quelques exemples :

#postcardsforMacron My wife, a medical doctor and mother of seven ;) pic.twitter.com/0EldehPMUp — Eric Kigozi (@ekigozi) 17 octobre 2018

📢coucou Macron #PostCardForMacron

Ursula von der Leyen femme politique allemande ministre de la défense ... 7 enfants pic.twitter.com/QaS7TEFv3N — Dominique LUNEL (@DominiqueLUNEL) 18 octobre 2018