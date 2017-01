Réseaux djihadistes : une vaste opération menée en Autriche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le ministère de l'Intérieur indique que près de 300 candidats au djihad ont quitté ou tenté de quitter l'Autriche pour se rendre Syrie et en Irak afin de combattre dans les rangs de l'État islamique. Parmi eux, 50 individus ont été interpellés à leur départ, 40 ont trouvé la mort sur place et, 90 sont parvenus à rentrer en Autriche.

Ce coup de filet vise notamment , selon Kurier, des suspects originaires d'ex-Yougoslavie, soupçonnés de vouloir élaborer créer et activer des réseaux djihadistes sur le sol Autrichien.

"Les opérations sont toujours en cours à Graz (sud-est) et à Vienne, un certain nombre de personnes ont été interpellées", a déclaré à l'AFP Fritz Grundnig, porte-parole de la police de la province de Styrie (sud-est).

Les forces de l'ordre autrichiennes ont mené ce matin un vaste coup de filet dans des milieux djihadistes en Autriche et plusieurs personnes ont été interpellées, a indiqué

