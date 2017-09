Réseau téléphonique : une carte pour identifier les zones couvertes

Comment capte-t-on dans sa rue ? Dans son immeuble ? L’Arcep, le régulateur des télécommunications, vient de donner une réponse en publiant une carte interactive de France avec les couvertures des 4 opérateurs. "Jusqu’à présent, nous mesurions la qualité de service moyenne, et établissions un classement général, avec Orange en tête, suivi de SFR et Bouygues Telecom, puis de Free, mais l’information était insuffisante et ne correspondait pas au ressenti de la population" explique au Monde le président de l’Arcep, Sébastien Soriano.

Pour consulter la carte, il suffit de se rendre sur le site monreseaumobile.fr