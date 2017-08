La République en marche s'offre un hôtel particulier de 1000m² comme nouveau QG

Depuis son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron aurait plusieurs fois critiqué les locaux actuels de la République en marche (LREM). Actuellement installé rue de l’Abbé-Groult, dans le XVe arrondissement de la capitale, le parti présidentiel se sentirait quelque peu à l'étroit, dans un immeuble jugé trop petit et inadapté pour recevoir les militants.

L'intronisation du chef de l'Etat à l'Elysée, suivie d'une large victoire aux législatives (et donc de confortables dotations publiques) ont changé la donne et permettent au parti de voir plus grand. Selon le site Internet de CNews, les équipes d'En marche !

auraient ainsi trouvé la perle rare dans le quartier rue Saint-Anne, au 63 plus exactement, dans le IIe arrondissement parisien, non loin de l'opéra Garnier.

Petit état des lieux : le bien est un bel hôtel particulier de 1000 m2 donnant sur cour et comprenant trois étages avec un sous-sol. Actuellement en travaux depuis le début du mois de juillet, les locaux sont préparés dans la plus grande discrétion. "Aux voisins trop curieux, comme au concierge de l’immeuble, il était assuré 'qu’une simple startup' devait prendre possession des lieux" précise CNews