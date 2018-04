Une majorité de Français classe La République En Marche à droite

La fracture apartisane souhaitée par Emmanuel Macron lors de son élection n'aura pas fait long feu. Le sondage Ipsos réalisé pour l'association Lire la politique et publié par Le Monde révèle que 20% des Français considèrent le parti présidentiel comme de droite (5 points de plus par rapport à 2017). 25% le classent au centre-droit de l'échiquier politique (18 points de plus par rapport à 2017).

Il faut dire que les réformes du code du travail, de la SNCF, de la carte judiciaire ou encore la loi immigration sont passées par là. Si les Français étaient 12% à considérer La République En Marche comme à gauche ou très à gauche en 2017, ils ne sont plus que 5% aujourd'hui.

L'explosion du clivage droite-gauche que le candidat Macron souhaitait en 2017 n'a pas eu lieu. Pour 71% des Français, être de droite et être de gauche "ce n'est pas pareil". Seulement 22% des sondés ne se placent pas sur l'échiquier politique, assurant n'être ni à droite, ni à gauche.