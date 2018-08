La République en marche cherche encore un nouveau QG

La République en marche cherche un nouveau siège pour installer son administration centrale. Les locaux du 63, rue Sainte-Anne dans le très huppé deuxième arrondissement de Paris seraient trop étroits. Une surface de 2.500 mètres carrés, soit plus que le double des actuels locaux est recherchée, idéalement dans Paris. La porte-parole du parti, Laetitia Avia, a déclaré que ce n'était cependant pas urgent. Depuis sa fondation, LREM a changé 4 fois de locaux.

Une opération qui va beaucoup occuper le parti au pouvoir, tant les prix dans Paris sont inabordables : plus de 12.000 euros le mètre carré - et cela peut monter bien plus haut.