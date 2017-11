Les Républicains : Xavier Bertand serait tenté de quitter le parti

Xavier Bertrand va-t-il franchir le Rubicon ? Le président de la région Hauts-de-France a envoyé un message à forte valeur symbolique à son parti en ne payant pas la totalité de ses cotisations d'élu. Il n'a réglé que pour la période allant du 1er janvier au 23 avril dernier, date du premier tour de la présidentielle. Selon l'hebdomadaire, l'absence de soutien à Emmanuel Macron contre le Front national n'est pas passé pour l'élu. "C‘est une fracture terrible, qui reste ouverte. En réalité, il n’y a plus grand chose en commun entre nous.

Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu’on ne s’aime plus. Et on a peut-être plus grand-chose à faire ensemble" expliquait-il au JDD en juin dernier.

De plus, l'ancien ministre ne cache pas son opposition à Laurent Wauquiez, grand favori pour prendre la tête des Républicains, lors du scrutin qui aura lieu en décembre prochain. "Il court après l’extrême droite. Il le dit lui-même et même Marion Maréchal Le Pen se dit prête à travailler avec lui !" expliquait-il dans le JDD. Tenté de quitter le parti, Xavier Bertrand temporise encore et attende voir ce que son ennemi réserve aux Républicains.