Les Républicains vont trancher le 24 octobre sur les cas de Philippe, Darmanin, Lecornu, Riester et Solère

Ils sont cinq : Edouard Philippe (Premier ministre), Gérald Darmanin (ministre de l'Action et des Comptes public), Sébastien Lecornu (Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire), Franck Riester (coprésident du groupe Les Constructifs de l’Assemblée nationale) et Thierry Solère (leader du groupe "Les Constructif). Cinq personnalités politiques des Républicains à avoir rallié Emmanuel Macron, provoquant ainsi l'ire de leur parti. Après plusieurs tergiversations, leur sort pourrait être réglé le 24 octobre prochain.

C'est en tous cas ce qu'a indiqué un cadre des Républicains à franceinfo.fr.

"Il n'y aura pas de surprise" a-t-il confié au site Internet. "On ne parlera pas d'exclusion. La formule la plus probable sera qu'on acte leur départ". Et de justifier : "On ne peut pas être membre d'un parti d'opposition et travailler pour la majorité". Franceinfo rappelle que, le 11 juillet dernier, le bureau politique des Républicains avait décidé la création d'une commission ad hoc, confiée aux députés Patrick Ollier et Jean Leonetti, pour gérer les cas de ses cadres ayant rejoint le gouvernement ou bienveillant envers En Marche.