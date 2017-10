Les Républicains : Thierry Solère dénonce des méthodes "grotesques" et juge que la parti "se radicalise"

Encore rattachés à la maison-mère…mais pour combien de temps ? Dans une semaine, Édouard Philippe et Gérald Darmanin, membres des Républicains mais désormais ministres d’Emmanuel Macron, pourraient être purement et simplement exclus de leur parti. Ils ont huit jours pour s’expliquer. Thierry Solère, leader du groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationalee, devra lui aussi justifier ses choix récents. Et la méthode ne lui plait pas du tout.

"Sur la forme, ce qui est en train de se passer est grotesque" estime-t-il au micro de RTL ce mercredi.

"Je suis un homme de droite, Gérald Darmanin est un homme de droite, le Premier ministre l'a rappelé dans la cour de Matignon lors de son investiture, c'est un homme de droite. Que fait-on ? On essaie de réparer le pays."

Pour lui, le parti des Républicains se radicalise de jour en jour. "C'est le rassemblement des mêmes qui étaient à la tribune au côté de François Fillon (au Trocadéro) qui se radicalisent tous les jours un peu plus". Il évoque un parti qui a "vu le centre partir et s'autonomiser après. Et puis, j'ai assisté après le premier tour de la présidentielle à un bureau politique des Républicains, où Laurent Wauquiez et ses amis ont veillé à ce que l'on n'appelle pas clairement à voter pour Emmanuel Macron face à l'extrême droite". Soulignant que "jamais la droite française n'a pactisé avec l'extrême droite, il juge que "ce changement-là est en train de faire glisser Les Républicains vers un parti qui n'a plus de républicain que le nom".