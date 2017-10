Les Républicains : quatre candidats se disputeront bien la présidence du parti

Le match aura bien lieu. Sous réserve de validation par la haute autorité, à concourir, quatre prétendants se disputeront la présidence des Républicains le 10 et 17 décembre prochain : Maël de Calan (proche d’Alain Juppé), Daniel Fasquelle (député du Pas-de-Calais), Florence Portelli (maire de Taverny et ancienne porte-parole de François Fillon à la présidentielle), ainsi que le grand favori Laurent Wauquiez.

Pour prétendre à la présidence, les candidats devaient être en mesure de présenter au moins 2347 signatures d'adhérents (le centième du nombre total d'adhérents à jour de cotisations) ainsi que celles d'au moins treize parlementaires. Les quatre affirment que c’est le cas.

En revanche, deux autres candidats ont été d’ores et déjà éliminés. Il s’agit de Laurence Sailliet, une proche de Xavier Bertrand, qui a fait savoir en début de semaine qu'elle ne participerait pas à la course, faute d'un nombre suffisant de parrainages, et de Julien Aubert. Le député du Vaucluse n’a pu rassembler que 2211 parrainages d'adhérents. "Je regrette vivement que ma sensibilité gaulliste ne puisse pas être représentée", a-t-il déploré.