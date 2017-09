Les Républicains ont perdu 12,5% d'adhérents en trois ans

Décidemment, les temps sont durs pour la plupart des partis politique. Entres les difficultés économiques du Parti socialiste, d'Europe-Ecologie-Les Verts, de l'UDI… et l'effondrement de la base militante des Républicains.

D'après un article de l'Opinion, le parti a en effet perdu 33 433 adhérents en trois ans. En novembre 2014, ils étaient 268 341 pour départager Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Ils ne sont plus que sont 234 908 à jour de cotisation aujourd'hui pour choisir le futur président du parti les 10 et 17 décembre prochain.

Soit une baisse totale de 12.5%.

Comme le rappelle L'Express, en 2015, Nicolas Sarkozy avait pourtant évoqué l'ambition d'une "armée" de militants. L'ancien chef de l'Etat avait fixé l'audacieux cap de… 500 000 adhérents pour 2017. Mais les dissensions internes entre les différents courants du parti et l'élimination sans gloire de François Fillon dès le premier tour de l'élection présidentielle semblent avoir donné un véritable coup de froid à cette fameuse "armée"…