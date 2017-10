Les Républicains excluent officiellement Darmanin, Lecornu, Solère et Riester

Cette fois, c'est tranché. Après de longues semaines de tergiversations et de dissensions, Les Républicains ont voté l'exclusion de quatre de leurs membres pro-Macron : les deux membres du gouvernement issus des Républicains Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, ainsi que les ténors des "Les Constructifs" à l’Assemblée nationale, Thierry Solère et Franck Riester. En ce qui concerne le Premier ministre Edouard Philippe, il n’a pas été formellement exclu pour des raisons juridiques. Mais le bureau politique a acté son départ.

La semaine dernière, le bureau politique des Républicains n'avait pas pu entériner le vote faute de quorum, provoquant une mini tempête dans le parti et beaucoup de grincements de dents. Cette fois, une trentaine de membres (dont Gérard Larcher, Christian Jacob, Laurent Wauquiez et Eric Ciotti) se sont réunis et ont voté à une écrasante majorité pour exclure les pro-Macron. Plusieurs personnalités n'étaient pas présentes, comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand.

Toutefois, le feuilleton n'est peut-être pas complètement terminé. Les exclus ont en effet trente jours pour saisir la commission des recours des Républicains. Et relancer encore le suspense...