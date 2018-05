Attentat : Les Républicains "exigent" que le Président de la République et le gouvernement "mettent en place l'ensemble des mesures qui s'imposent"

Dans un communiqué diffusé dimanche en début d'après midi, Laurent Wauquiez constate que "La barbarie islamiste vient une nouvelle fois de frapper notre pays, en plein cœur de Paris".

Il ajoute que "Les Républicains souhaitent exprimer leur tristesse mais surtout leur profonde colère." et "exigent" quatre mesures :

"Interner de manière préventive les individus fichés les plus dangereux"

"Expulser systématiquement les fichés S qui n’ont pas la nationalité française"

"Créer un délit d'incitation à la haine de la France et expulser les étrangers qui s'en rendent coupables"

"Refuser le retour des djihadistes partis en Syrie ou en Irak"

Et Wauquiez conclut : "Il n'y a plus de place, Monsieur le Président, pour cet aveuglement et cette inaction qui n'ont que trop duré."