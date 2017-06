Les Républicains demandent à Emmanuel Macron de "mettre fin au désordre institutionnel causé par la situation de Richard Ferrand, de François Bayrou ou de Marielle de Sarnez"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Birmanie: un avion militaire avec plus de 100 personnes à bord disparaît (armée/source aéroportuaire-AFP)

Suspension des ferries entre Danemark et Allemagne après une « menace » (compagnie/AFP)

Policier tué: un fugitif arrêté après plus de 40 ans de cavale

Pour la première fois, Daech frappe Téhéran et fait un carnage

"Plusieurs affaires touchant des membres du gouvernement font l'objet d'enquêtes préliminaires qui viennent altérer les conditions et le climat dans lesquels le Parlement sera appelé prochainement à discuter des textes de loi annoncés par le garde des Sceaux. Elles mettent directement en cause la sincérité du gouvernement dans la mise en œuvre de l'exigence d'exemplarité que vous avez posée", estime la direction des Républicains (LR) dans ce courrier.

Le parti fait notamment référence aux affaires qui touchent depuis plusieurs semaines les ministres Richard Ferrand et Marielle de Sarnez alors que le gouvernement s'apprête à renforcer la législation en matière de moralisation de la vie publique.

Le secrétaire général des Républicains, ainsi que les présidents des groupes LR à l'Assemblée et au Sénat, demandent ainsi à Emmanuel Macron de "mettre fin au désordre institutionnel causé par la situation de Richard Ferrand, de François Bayrou ou de Marielle de Sarnez".

Dans un courrier relayé ce mercredi par Le Figaro, Christian Jacob et Bruno Retailleau demandent au président de la République de prendre ses responsabilités concernant "la situation de Richard Ferrand, de François Bayrou ou de Marielle de Sarnez".

