Les Républicains appellent à voter contre Marine Le Pen

Ce lundi 24 avril, les cadres des Républicains étaient réunis en bureau politique au lendemain de la défaite de François Fillon. Ils ont appelé "à voter contre Marine Le Pen pour la faire battre au second tour de l'élection présidentielle". Une déclaration qui tente de faire le lien entre ceux qui souhaitaient un appel clair à voter pour Emmanuel Macron, comme Xavier Bertrand ou NKM, et ceux qui ne voulaient pas d'appel explicite en faveur du leader d'En marche !, à l'image de Laurent Wauquiez.

Un compromis qui n'arrange, visiblement pas tout le monde. Sur CNews, Christian Estrosi, le président de la région PACA, a déploré le fait que "rien n'ait été décidé" lors du bureau politique des Républicains, qui s'est tenu en fin d'après-midi. "Au moment où les Français rejettent les formations politiques traditionnelles, où ils attendent de la modernité, de la transparence, de la démocratie, notre bureau politique se réunit en nous mettant sur la table un communiqué dont on nous demande de débattre pendant une heure trente [et qui dit] : 'Nous appelons a ne pas voter à Mme Le Pen, nous ne sommes pas favorables à l'abstention et préparons-nous pour les législatives'", a-t-il martelé. Selon lui, "il y a un risque d’élection de Mme Le Pen".

"Aujourd’hui, des ingrédients sont réunis, si nous ne sommes pas très clairs dans notre expression, et c’est notre responsabilité historique", a-t-il affirmé.

De son côté, George Fenech, le député Les Républicains du Rhône, a déclaré lundi soir sur BFM-TV : "Je ne peux pas appeler à voter Macron parce que je suis dans l'opposition à Macron. Je n'appellerai pas à voter bien évidemment pour Marine Le Pen". Interrogé sur la possibilité que le bureau national des Républicains donne un "mot d'ordre" pour le vote en faveur d'Emmanuel Macron, il a répondu : "Je ne respecterai pas ce mot d'ordre. Je ne donnerai aucun mot d'ordre à mes électeurs, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire, je n'ai pas à me mêler de ça. Je considère que l'élection présidentielle est perdue pour nous. Maintenant, que les électeurs se débrouillent avec Macron et Marine Le Pen. Ils l'ont voulu."

