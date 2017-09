Le Républicain John McCain sape une nouvelle tentative d'abroger l'Obamacare

Le sénateur républicain John McCain a une nouvelle fois défié Donald Trump, en annonçant son opposition à la nouvelle proposition de ses collègues républicains pour abroger la loi de Barack Obama sur la couverture maladie. "Je ne peux en conscience voter pour la proposition Graham-Cassidy", a-t-il annoncé dans un communiqué contre la proposition de ses collègues républicains, Lindsey Graham et Bill Cassidy. "J’estime que nous ferions mieux en travaillant ensemble, républicains et démocrates, alors que nous n’avons pas vraiment essayé".

La majorité du Sénat, où les Républicains détiennent 52 sièges sur 100, espérait voter la semaine prochaine sur une proposition de loi qui aurait, de facto, abrogé des pans entiers de la loi démocrate de 2010. Des millions d'Américains auraient alors perdu leur couverture maladie. C'était une des priorité de Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche.

Outre McCain, le sénateur Rand Paul est également dans le camp du non, mais c'est de son côté car il estime que le projet de loi ne pas assez loin dans l'abrogation. Il ne manque donc plus qu'un autre sénateur républicain pour empêcher l’abrogation, avant la date-butoir du 30 septembre, fin de l’année budgétaire. Au moins deux modérées, Susan Collins (Maine) et Lisa Murkowski (Alaska), pourraient donner ce coup de grâce. Les 48 démocrates et apparentés sont, eux, opposés à toute abrogation.