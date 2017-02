Reporters sans frontières dénonce un climat "nauséabond et délétère" envers les journalistes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'ONG a notamment évoqué un meeting de François Fillon à Poitiers, le 9 février, durant lequel une partie de l'assistance a hué les journalistes présents, ainsi que les journalistes de l'émission Quotidien, sur TMC, brutalement évacués le 1er février d'un "salon des entrepreneurs" que visitait Marine Le Pen. "Attisée par ces discours accusateurs proférés pourtant par des responsables politiques, la colère des militants envers les journalistes est elle aussi montée d'un cran", a expliqué RSF. L’association a rappelé "le rôle essentiel des journalistes qui, en tant que témoins oculaires sur le terrain, contribuent à la diffusion d'informations justes et impartiales".

"Ce climat nauséabond et délétère est dangereux pour la liberté de la presse d'autant plus quand il est entretenu par de hauts responsables politiques", a indiqué Pauline Adès-Mével, responsable du bureau Union européenne dans un communiqué.

"RSF condamne avec la plus grande fermeté les attaques dont sont actuellement victimes des journalistes qui doivent pouvoir exercer leur mission dans les meilleures conditions, a fortiori en période électorale.

Un climat "nauséabond et délétère". Pour l'association Reporters sans frontières (RSF), un climat hostile aux journalistes est entretenu par les responsables politiques, notamment François Fillon, et ses soutiens. Le candidat Les Républicains, englué depuis près de trois semaines par des révélations du Canard enchaîné sur un emploi de son épouse, s'est régulièrement dit victime d'un "tribunal médiatique".

