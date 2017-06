La réponse cinglante de Laurent Wauquiez à Xavier Bertrand

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Face à cette attaque, Laurent Wauquiez a décidé de recadrer Xavier Bertrand sur Twitter. "À mes amis : ne répondez pas aux invectives et caricatures", a-t-il d’abord écrit. "Ne laissons pas les médiocres aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte : la reconstruction d'une droite fière de ses valeurs", a-t-il ajouté dans un autre tweet.

Dimanche 25 juin, Xavier Bertrand n’a pas hésité à régler ses comptes avec Laurent Wauquiez dans les colonnes du Journal du Dimanche. Le président des Hauts-de-France, a annoncé qu’il ne briguera pas la présidence des Républicains et qu’il soutiendra la candidature de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, face à la ligne conservatrice de Laurent Wauquiez qu'il accuse de "courir après l'extrême-droite". "Il court après l’extrême droite. Il le dit lui-même et même Marion Maréchal Le Pen se dit prête à travailler avec lui !

