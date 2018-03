Renvoi de Sarkozy : Guaino dénonce "l'ivresse de la toute-puissance" de la justice

Nouvelle péripétie judiciaire pour Nicolas Sarkozy qui devrait être renvoyé en correctionnelle concernant l'affaire des écoutes. Sur Radio classique, l'ex-député Henri Guaino affirme "éprouver un malaise grandissant devant cet espèce d'acharnement" et s'interroge sur la justice.

"Je pose une question légitime sur la manière dont fonctionne la justice et sur la responsabilité que doivent assumer les juges" explique-t-il.

"Le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge; c'est très compliqué. Soit il est capable de se comporter de cette façon, soit on considère que c'est trop difficile et à ce moment-là il faut réformer l'instruction."

S'il souligne n'avoir "jamais pensé à l'instrumentalisation", il affirme néanmoins qu'il y a "parfois l'ivresse de la toute-puissance. Aucune institution ne fonctionne bien quand elle n'a de comptes à rendre à personne, quand elle n'est régie par aucun principe de responsabilité".

"La justice a beaucoup de pouvoir" a-t-il poursuivi. "Elle peut détruire des réputations, des vies. Elle dispose de ces pouvoirs pour faire respecter la loi. Elle doit les utiliser, parce que ce sont des pouvoirs énormes, avec discernement". Et de conclure : "le discernement n'est pas partagé également par tout le monde: les juges sont des hommes, des femmes, comme les autres, avec leurs forces et leurs faiblesses; il y en a qui font très bien leur travail, d'autres moins."