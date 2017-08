Rentrée universitaire : un coût de la vie en hausse

La rentrée s’annonce difficile financièrement pour les étudiants, entre la baisse des aides personnalisées au logement (APL) et l'augementation du coût de la vie. Selon l’enquête annuelle de l’Union nationale des étudiants de France (Unef), révélée ce dimanche par Le JDD, le coût de la vie devrait augmenter en moyenne de 2,09%, soit près du triple de l’inflation (0,7%).

L'enquête montre que 11 villes cumulent augmentation des loyers et des transports, notamment Paris, Lyon et Strasbourg. Clermont-Ferrand est en tête du classement, avec une double augmentation des prix des loyers (+5,12%) et des transports (+3,63%), observe l'Unef.

Les loyers des petites surfaces ont augmenté dans 37 villes universitaires par rapport à l’année dernière, de 2,12% en moyenne en région parisienne et 1,53% en province. A Grenoble (+4.34%) ou encore Limoges (+7,60%), la hausse est particulièrement importante. Alors que le loyer représente 53% des dépenses des étudiants, le syndicat réclame pour eux une exonération de la taxe d’habitation.