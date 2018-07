Rentrée scolaire : les téléphones portables seront interdits en septembre à l'école et au collège

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Interdiction générale des téléphones portables dans les écoles et collèges. 📵🙂

Ce dispositif va permettre aux établissements de rédiger de manière plus aisée leurs règlements intérieurs.

La nouvelle loi interdit dorénavant l'usage de tout objet connecté (portable, tablette, montre...), dans les écoles et collèges, avec des exceptions possibles "pour des usages pédagogiques".

511-5 du code de l'éducation. Cette législation de 2010 prévoit que "dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite".

Le Parlement a définitivement adopté l'interdiction des téléphones portables. Ce dispositif sera appliqué dans les écoles et les collèges. Certains lycées pourraient même être concernés. Cette mesure sera appliquée dès la rentrée 2018.

