Rentrée chargée pour Emmanuel Macron et le gouvernement

La journée du mercredi 22 août s'annonce épique pour Emmanuel Macron et le gouvernement avec notamment au programme du jour le conseil des ministres de rentrée.

Après avoir quitté Bormes-Les-Mimosas, le fort de Brégançon et les nuages de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron a regagné l'Elysée ce mardi 21 août.

Quelques instants après le tout premier conseil des ministres en cette rentrée 2018-2019, une réunion stratégique sur les arbitrages budgétaires doit avoir lieu.

Le Premier ministre Edouard Philippe et les ministres de l'Economie (Bruno Le Maire), des Comptes Publics (Gérald Darmanin), du Travail (Muriel Pénicaud), et de la Santé (Agnès Buzyn) seront présents autour de la table.

Avec le cap amibitieux de réduction des dépenses du déficit public et au regard de la faiblesse de la croissance, ces arbitrages s'annoncent délicats. La suppression partielle de la taxe d'habitation et les chiffres du chômage sont toujours des casses-têtes pour le gouvernement et le président de la République.

Emmanuel Macron a néanmoins l'intention de maintenir le cap des réformes.

Certains ministères devraient pouvoir bénéficier de hausses budgétaires conséquentes comme pour la Justice, la Défense, l'Education. En revanche, le ministère du Travail devrait connaître d'importantes baisses. La réduction du nombre de fonctionnaires fait également redouter le pire.

Le chef de l'Etat pourrait être attendu, dans les prochaines semaines, par bon nombre de citoyens sur l'avancée des réformes mais également sur le volet social des réformes. Emmanuel Macron va également se mobiliser, le temps voulu, pour la campagne pour les élections européennes.