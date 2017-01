"Rendez-nous ces 500.000 euros" : une pétition contre Penelope Fillon atteint 160 000 signatures

François Fillon pourra-t-il se relever de cette polémique ? Les sondages d'opinion montrent un désamour certain et désormais c'est une pétition qui vient l'inquiéter. "Mme Fillon, rendez-nous ces 500.000 euros" s'intitule le texte. "Au total, 500.000 euros d'argent public ont été versés pour cet emploi. Un montant qui vous semblera sans doute très exagéré, puisque dans différentes interviews vous affirmez n'avoir "jamais été impliquée dans la vie politique" de votre mari" affirme son auteur Christophe Grébert, ex-S passé au Modem. "C'est une question de morale et d'éthique : si vous n'avez pas effectué réellement ce travail d'attachée parlementaire, nous vous demandons de rembourser ces 500.000 euros à l'Assemblée Nationale et donc à nous, le peuple français."