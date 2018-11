Une rencontre prévue entre le gouvernement central afghan et les talibans, le 9 novembre prochain en Russie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il a également précisé que Moscou avait aussi proposé aux Chinois, aux Pakistanais, aux Indiens, aux Iraniens, aux cinq ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, et aux Américains d'envoyer des délégation, concluant que la Russie réaffirmait "sa position, à savoir qu'il n'y a pas d'alternative à un réglement politique dans la république islamique d'Afghanistan".

Le président afghan et le mouvement taliban ont tous les deux donné leur autorisation pour l'envoie de délégations. Dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères russes a précisé qu'il s'agissait de "la première fois qu'une délégation du Bureau politique des talibans à Doha participera à des discussions à un tel niveau".

Jusqu'alors, les Etats-Unis avaient tenté à plusieurs reprises, sans succès, de relancer des négociations entre le pouvoir central d'Ashraf Ghani et les talibans. Ces derniers avaient toujours refusé de négocier avec le gouvernement afghan, le qualifiant de marionnette dirigé par Washington.

Pour la première fois, des représentants du gouvernement afghan et des talibans se retrouveront lors d'une rencontre en Russie, le 9 novembre prochain.

