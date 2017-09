Renaud Muselier porte plainte contre le dernier budget de François Hollande

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La plainte sera déposée contre X mais son texte cite nommément François Hollande, son Premier ministre Manuel Valls, l’ancien ministre de l’économie Michel Sapin et l’ex-secrétaire d’Etat au budget Christian Eckert.

"Avant, il y avait des fautes de mauvaise gestion dans la construction du budget, argumente Renaud Muselier. Avec le budget 2017, c’est une fraude. Ils savaient et ont sciemment présenté de faux comptes."

Renaud Muselier explique que "l'analyse à laquelle a procédé la Cour a révélé que des biais de construction importants ont affecté la sincérité de la loi de finances et du Programme de stabilité d'avril 2017. Cette pratique a été mise en oeuvre au détriment des intérêts de la France. Elle donne l'image d'un pays peu rigoureux, méprisant les engagements budgétaires pris auprès de ses partenaires européens, et accroit le déficit du pays."

La demande de poursuites, que l'AFP a aussi pu consulter, se fonde principalement sur l’audit rendu au mois de juin par la Cour des comptes, qui montre que "la prévision de recettes [de la dernière loi de finances] apparaît surestimée et les dépenses manifestement sous-évaluées".

