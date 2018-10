Rémy Heitz choisi pour succédera à François Molins

Fin du suspens. On sait désormais qui succèdera à François Molins au poste de procureur de Paris Rémy Heitz, l'actuel directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG), a été choisi par Nicole Belloubet a annoncé le porte-parole de la chancellerie ce mercredi 3 octobre sur Twitter.

La ministre a proposé ce magistrat au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui devra rendre un avis non-contraignant pour le gouvernement. Il sera ensuite officiellement nommé sur décret présidentiel.

Comme le rappelle le journal Le Monde, Rémy Heitz avait été nommé à la tête de la DACG en 2017 (second poste le plus important de la chancellerie). Auparavant, il fut procureur de la République de Saint-Malo (1999-2001) et vice-procureur de la République au tribunal de grande instance de Paris. En 2002 il rejoint le cabinet de Jean-Pierre Raffarin en tant que conseiller technique chargé de la justice. Entre 2003 et 2006 il devient le "Monsieur sécurité routière" de Jacques Chirac. Il finira par occuper entre 2011 et 2015 la place de président du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis.