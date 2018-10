Remaniement : près de deux Français sur trois sont déçus

Vingt-quatre heures après l'annonce du nouveau gouvernement, Le Figaro et France Info ont fait paraître un sondage (Odoxa-Dentsu) qui ne devrait pas faire plaisir au gouvernement. Six Français sur dix interrogés s'y disent "insatisfaits" par le changement opéré par l'exécutif. Parmi ces mécontents, on retrouve bien entendu les sympathisants du Front National (79%) et de la France Insoumise (72%), mais aussi chez ceux des Républicains (65%) et du Parti Socialiste (53%).

Par ailleurs, l'attente de deux semaines qu'a jugé bon de prendre le gouvernement pour arriver à ce remaniement a été jugée excessive par 65% des Français interrogés.

Une critique nette de la part des Français, d'autant plus importante qu'il sont dans le même temps 73% à considérer que ce remaniement n'infléchira pas sur la politique du gouvernement. "Tout ça pour ça", en somme.

Concernant l'arrivée de Christophe Castaner à Beauvau, après le départ de Gérard Collomb et l'intérim du Premier ministre Edouard Philippe, les Français sont plus mesurés : 53% des sondés seulement des sondés considèrent que sa nomination est une mauvaise décision.

Un second sondage fait par Elabe pour BFM TV montre que 7 Français sur 10 considèrent que le Président Emmanuel Macron a eu raison de faire un mea culpa lors de son adresse télévisée aux Français mardi soir. Il avait en effet déclaré : "Parfois, par ma détermination ou mon parler-vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains". Mais 65% des Français remettent en question la sincérité du mea culpa.

Le même sondage affirme que 43% des Français sont satisfaits par le remaniement, mais 69% des Français interrogés jugent que le gouvernement ne sera pas efficace pour autant.