Remaniement : les premiers noms du nouveau gouvernement dévoilés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

A Sydney, Harry et Meghan reçoivent des cadeaux pour bébé et rencontrent des koalas

Le diesel plus cher que l'essence dans une station-service sur cinq

Elle devrait ainsi reprendre le poste de Jacques Mézard qui quitterait le gouvernement. Jacqueline Gourault devrait être secondée par deux anciens secrétaires d'Etatn promus ministres à ses côtés : Sébastien Lecornu et Julien Denormandie.

Jacqueline Gourault, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, deviendrait ministre de la Cohésion des territoires et des collectivités locales.

Le député et président de groupe du MoDem à l'Assemblée, Marc Fesneau, pourrait être nommé secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement.

Les premiers noms sont déjà évoqués et ont été dévoilés par la rédaction de BFM TV et Europe 1.

Plus de dix jours après la démission de Gérard Collomb, le remaniement du gouvernement doit être officialisé dans la journée. Un communiqué pourrait être diffusé dans les toutes prochaines heures.

