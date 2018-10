Le remaniement ministériel ne sera pas annoncé ce lundi 15 octobre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un accord sur le Brexit plus probable en novembre ou décembre, selon le Premier ministre irlandais

Inondations : au moins 13 morts dans l'Aude, des pompiers du 64 et du 65 en renforts

Revitalisation du delta intérieur du Niger : L’Ambassade de Suède fait une contribution de plus de 6 milliards de FCFA

Emmanuel Macron souhaite donc que le gouvernement soit entièrement mobilisé auprès des sinistrés. Le président de la République va se rendre sur place "dès que possible", selon son entourage.

Le remaniement, tant attendu, après les départs de Nicolas Hulot et Gérard Collomb, ne sera pas annoncé ce lundi. L'information a été dévoilée à l'AFP par l'Elysée.

