Remaniement : Griveaux affirme que le gouvernement sera "au complet" mardi 4 septembre

La vacance du ministère de la Transition écologique et solidaire n'aura pas duré bien longtemps. Après la démission de Nicolas Hulot, mardi 28 août, le gouvernement s'apprête à lui trouver un remplaçant. C'est ce qu'a indiqué Benjamin Griveaux, ce vendredi.

"Emmanuel Macron a indiqué que le gouvernement serait au complet mardi prochain", a affirmé le porte-parole du gouvernement, précisant que "le Conseil des ministres se tiendra mercredi [5 septembre] au complet et sera suivi d'un séminaire gouvernemental".

Et d'ajouter : "Évidemment que le départ de Nicolas Hulot est un coup pour cette rentrée, nous ne nous y attendions pas. Mais ce n'est pas le départ d'une personnalité, aussi éminente soit-elle, qui remet en cause les politiques que nous menons." L'ancien député a également précisé que l'exécutif "poursuivrait ce qui a été fait dans [en matière d'écologie], ce qui a été engagé". "Nous ne céderons rien sur cette question importante pour notre pays et pour la planète", a-t-il aussi promis.