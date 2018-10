Le remaniement du gouvernement est enfin officialisé [EN DIRECT]

Le remaniement vient d'être officialisé

Christophe Castaner remplace Gérard Collomb au poste clé du ministre de l'Intérieur

Marc Fesneau (MoDem) est nommé aux relations avec le Parlement

Françoise Nyssen, Jacques Mézard, Stéphane Travert quittent le gouvernement

Au total, le remaniement concerne donc 8 entrants et 4 ministres sortants

13h : Le point sur les portefeuilles étendus

Certains ministres confirmés à leur poste ont vu leur portefeuille s'étoffer à la faveur du remaniement.

Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, devient ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Sébastien Lecornu, qui occupait la fonction de secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, devient ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales

Julien Denormandie, ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, devient ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement

Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès du premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, va devenir dorénavant secrétaire d'État auprès du premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Mounir Mahjoubi, ex-secrétaire d'État auprès du premier ministre chargé du Numérique, va occuper la fonction de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics.

La liste des ministres qui quittent le gouvernement

Voici le bilan des quatre personnalités politiques qui viennent de quitter le gouvernement :

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires,

Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture,

Françoise Nyssen, ministre de la Culture,

Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

12h30 : La réaction de Richard Ferrand, le président LaREM de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand s'est exprimé à la suite de l'annonce du remaniement :

"Le besoin de nouveau souffle est bien incarné avec ce remaniement. À la fois ce remaniement traduit la dynamique enclenchée par Emmanuel Macron et le gouvernement, mais il élargit aussi notre socle à la société civile, à des jeunes talents, à des constructifs, à des gens qui viennent de la gauche. Aussi je me félicite de cette mise en cohérence au ministère de la Cohésion des territoires, qui rassemble aussi la ville et le logement, et qui va permettre de nouer des partenariats importants avec les collectivités, autour d'une belle équipe".

11h15 : Les premiers mots de Christophe Castaner

Le nouveau ministre de l'Intérieur sera associé à Laurent Nunez place Beauvau. Il a exprimé sa détermination.

"Notre énergie sera à votre service chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps. Parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total".

Pour leur premier déplacement, Laurent Nunez et Chrsitophe Castaner se rendront très prochainement au commissariat des Lilas, après la mort d'un jeune à la suite d'une très violente rixe entre bandes.

10h30 : Christophe Castaner quitte la direction de La République en marche

Le nouveau ministre de l'Intérieur va quitter la tête de la République en marche. Christophe Castaner lors de la cérémonie à l'occasion de la passation de pouvoir avec Edouard Philippe, qui occupait la fonction par intérim à la suite du départ de Gérard Collomb.

Christophe Castaner a donc tenu à clarifier sa position.

"En ce qui me concerne, une page se tourne. Je quitterai dans les jours qui viennent mes fonctions".

10h05 : Passation de pouvoir Place Beauvau

La cérémonie de passation de pouvoir entre Edouard Philippe, le Premier ministre qui occupe également la fonction de ministre de l'Intérieur depuis le départ de Gérard Collomb, et Christophe Castaner va se dérouler aux alentours de 10h30, selon des précisions de BFM TV. Les discours devraient être plus chaleureux lors de la cérémonie entre Edouard Philippe et Gérard Collomb.

Un nouveau souffle pour l'Elysée

Selon l'Elysée, le président de la République a remanié le gouvernement pour constituer "une équipe renouvelée, dotée d'un second souffle, mais dont le mandat politique reste le même. Cette équipe gouvernementale va inscrire son action dans la continuité de la politique menée par le gouvernement et du calendrier des réformes pour les mois à venir".

10h : Les changements principaux

Christophe Castaner est nommé ministre de l'Intérieur, épaulé par Laurent Nuñez.

Franck Riester est nommé ministre de la Culture. Il remplace Françoise Nyssen.

Didier Guillaume succède à Stéphane Travert comme ministre de l'Agriculture.

Jacqueline Gourault est nommée à la tête d'un grand ministère des Territoires.

Marc Fesneau (Modem) remplace Chrstophe Castaner aux Relations avec le Parlement.

Les autres ministres et secrétaires d'État ont été confirmé dans leur poste.

9h30 : La liste des ministres dévoilée dans un communiqué

Le remaniement a été officialisé en ce mardi 16 octobre, via un communiqué.

Christophe Castaner est donc nommé ministre de l'Intérieur. Il remplace Gérard Collomb. Il sera épaulé par Laurent Nunez, actuel patron de la DGSI.

Didier Guillaume est nommé au ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation. L’ancien patron des sénateurs PS succède à Stéphane Travert, qui quitte donc le gouvernement.

Franck Riester est nommé ministre de la Culture à la place de Françoise Nyssen, au coeur de nombreuses affaires ces dernières mois.

Marc Fesneau (Modem) remplace Christophe Castaner pour les relations avec le Parlement.

Jacqueline Gourault est nommée à la tête d'un grand ministère des Territoires. Elle y sera secondée par Sébastien Lecornu, qui est nommé ministre des Collectivités territoriales. Julien Denormandie est lui ministre en charge de la Ville et du Logement.

Gabriel Attal occupera la fonction de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Education et de la Jeunesse.

Mounir MahjoubiI est nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics.

Emmanuelle Wargon, la directrice des affaires publiques chez Danone, va devenir secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle remplace Sébastien Lecornu.

Christelle Dubos, députée LaREM de Gironde, occupera la fonction de secrétaire d'État auprès du ministre d'État ministre de la Transition écologique et solidaire.

Agnès Pannier-Runacher, directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes, sera secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Elle remplaceme de Delphine Gény-Stephann.

Ce remaniement a donc été officialisé après avoir été décalé pendant de nombreux jours. Ces nouveaux ministres vont tenter de se mobiliser sur les très nombreux dossiers qui attendent le gouvernement dans les prochains mois du quinquennat d'Emmanuel Macron, au plus bas dans les sondages.