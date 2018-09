Remaniement : François de Rugy remplace Nicolas Hulot, Roxana Maracineanu succède à Laura Flessel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

France: des touristes russes délestés de centaines de milliers d'euros de bijoux et vêtements

10h49 US Open: Millman se sent "un peu coupable" d'avoir éliminé Federer AFP

François de Rugy a été nommé ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il va donc quitter son poste de président de l'Assemblée nationale. Ancien candidat à la primaire de la gauche, François de Rugy a quitté Europe-Ecologie-Les Verts en 2015. Après avoir rejoint Emmanuel Macron, il avait été élu député de Loire-Atlantique.

Roxana Maracineanu, l'ancienne championne de natation, d'origine roumaine et fille de réfugiés politiques, remplace Laura Flessel au ministre des Sports. Edouard Philippe avait missionné Roxana Maracineanu récemment sur le dossier des noyades chez les enfants. Elle a également été conseillère régionale d'Ile-de-France. Au cours de sa carrière sportive, elle a notamment été la première française championne du monde de natation, sur le 200 mètres dos lors des mondiaux de 1998 de Perth en Australie.

Le Premier ministre sera invité ce soir sur le plateau du JT de TF1. Edouard Philippe devrait notamment évoquer le remaniement de ce mardi et parler de la question du prélèvement à la source.

