Edouard Philippe n'a pas présenté sa démission au président de la République Emmanuel Macron [EN DIRECT]

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Viol et meurtre d'une journaliste bulgare : un suspect interpellé

Ukraine: incendie et explosions dans un dépôt de munitions

En savoir plus

D'après une source gouvernementale, le Premier ministre n'a pas remis sa démission à Emmanuel Macron ce mardi. Selon des informations de BFM TV, le remaniement devrait intervenir en fin de journée. Le remaniement pourrait donc se faire sans la démission du gouvernement en bloc et sans discours de politique générale.

Pour Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national, le redécoupage du gouvernement ne devrait pas changer fondamentalement la politique d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé sur les ondes et l'antenne de France Info dans la matinale :

Selon Mounir Mahjoubi, "seuls le président de la République et le Premier ministre" disposent des informations sur le remaniement ministériel. Le secrétaire d'Etat au Numérique était invité ce matin sur France Inter.

L'Elysée et les services du Premier ministre n'ont pas diffusé l'agenda hebdomadaire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres