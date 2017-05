Les relations entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo seraient particulièrement tendues

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mais cette rebuffade n’aurait pas été du goût d’Emmanuel Macron. Une semaine plus tard, lors de la cérémonie du 8 mai 1945. "Emmanuel Macron n'a tendu qu'une main très formelle à la maire de Paris alors qu'il a embrassé chaleureusement d'autres personnalités politiques présentes". Dimanche 14 mai, le nouveau président élu sera reçu à l'Hôtel de ville après la passation de pouvoir à l'Élysée, comme le veut la tradition, et les deux responsables devraient s’entretenir en tête à tête dans le bureau de la maire.

Pour l’équipe d’Anne Hidalgo cet hommage était "très parisien". "On ne voulait pas mélanger les genres dans cette période d'entre-deux-tours", a tenté de justifier l’entourage de l’édile parisienne, qui rappelle en outre que la maire de la capitale française a appelé très clairement à voter pour le leader d’En Marche ! à la fin du premier tour.

Notamment depuis le 1er mai dernier, quand le candidat d'En marche !, qui voulait rendre hommage à Brahim Bouarram aux côtés de la maire de Paris, a finalement dû y aller tout seul. La maire de Paris aurait refusé d’accompagner l’ancien ministre de l’Economie, et s’y est rendue un peu plus tôt le lundi matin, sans lui.

Le courant passerait mal entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Selon des informations rapportées par RTL ce jeudi matin, les relations entre les deux responsables politiques seraient plus que fraiches.

