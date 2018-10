Rejet du budget italien : Angelo Ciocca, député de la Ligue, piétine les documents de Pierre Moscovici

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Isère : un policier écroué pour les viols de deux filles de 11 et 13 ans

Visite d'Etat au Portugal - Philippe et Mathilde de retour en Belgique

En savoir plus

Je croyais qu’il s’agissait d’un agent du Parlement, qui récupérait mes notes. Non, c’était un député! Ceux qui écrasent des textes et des décisions à coup de chaussure👞 ne respectent ni les règles, ni les institutions, ni la démocratie. Ils ne respectent même pas leur fonction

A #Strasburgo , HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs

Le bras de fer ne fait donc que de débuter entre l'Italie et la Commission européenne.

Alors que Pierre Moscovici finissait son intervention à Strasbourg, Angelo Ciocca s’est donc glissé jusqu'à la tribune avant de s’emparer des notes du commissaire européen, incrédule. Angelo Ciocca s'est alors déchaussé et a essuyé sa semelle contre les documents.

"Ceux qui écrasent des textes et des décisions à coup de chaussure ne respectent ni les règles, ni les institutions, ni la démocratie. Ils ne respectent même pas leur fonction".

Un nouveau coup d'éclat est venu symboliser les tensions entre l'Union européenne et l'Italie. Angelo Ciocca, le député européen de la Ligue, a eu un geste fort afin d'exprimer son mécontentement face à la décision de la Commission européenne de rejeter le budget italien, une première dans l'histoire de l'Union européenne. Le député italien a littéralement retiré sa chaussure pour écraser les notes du commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres