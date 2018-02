La régularisation des exilés fiscaux a marché à plein régime fin 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Si le service a fermé, les 172 agents du STDR poursuivent leur travail pour clôturer les 13000 dossiers encore en stock. Car il y a un joli pactole à la clef pour l'État. "Les avoirs restant à régulariser représentent 5,4 milliards d’euros. Soit, pour les caisses de l’Etat, environ un milliard d’euros de recettes supplémentaires - et inattendues - en 2018" précise Le Parisien.

L'article dresse également le portrait d'un dossier lambda : le régularisé a en moyenne 72 ans, il est originaire de la région parisienne une fois sur trois, ses avoirs sont dissimulés en Suisse dans 87% des cas, "le fraudeur est dit passif trois fois sur quatre et le montant moyen de la régularisation tourne autour de 214 000 euros.

En septembre dernier, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics, a annoncé la fermeture du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) pour la fin 2017. Mais durant ces quatre mois, le service n'a pas chômé. D'après un article du Parisien, à l’automne, les agents du fisc ont enregistré 3 345 dépôts de dossiers, dont 2 063 nouveaux cas. Quasiment la moitié des dossiers de l'année, rapporte le quotidien.

