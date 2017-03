Le refus de Valls de soutenir Hamon "fait le jeu du Front national" assure Aurélie Filippetti

La guerre Valls/Hamon se poursuit ce dimanche. Alors que le candidat socialiste organise son grand meeting à Bercy, l'ancien Premier ministre s'est fendu d'une tribune acerbe pour justifier son absence de soutien à Benoît Hamon. La fracture semble entérinée entre les deux gauches. Sur RTL, c'est Aurélie Filippetti qui s'en est pris à Manuel Valls. "Ce qui fait le lit du Front national, c'est quand on ne respecte pas des engagements" tranche l'ancienne ministre de la Culture et de la Communication, à savoir ceux "qui ont été pris dans une campagne présidentielle et au moment de se lancer dans une campagne pour des primaires."

Selon elle, le comportement de Manuel Valls "discrédite la politique" et "fait le jeu du Front national".

Avant de relativiser : "C'est une peau de banane, mais je ne pense pas que ça suffise à entraver la campagne de Benoît Hamon (…) "si c'est pour avoir des rangées d'éléphants socialistes, alignés, qui viennent s'afficher sur la photo, il vaut mieux qu'ils ne soient pas là". "Ceux qui boudent, qu'ils restent dans leur bouderie, nous on est sur le terrain, on ne se résigne pas à la disparation de la gauche dans cette présidentielle."