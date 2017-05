Réforme du travail : "Tout est à jeter" juge Mélenchon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Il veut remettre en cause le Code du travail dans un sens que l'on connaît : c'est toute une philosophie qui veut que la loi recule devant le contrat (...) Tout est à jeter," martèle celui qui est arrivé en 4ème position au dernier scrutin présidentiel. "Pour nous le Code du travail c'est l'histoire des luttes du mouvement ouvrier. Page après page, ce sont des droits acquis (…) Si le Code du travail est parfois touffu, c'est parce que le Medef n'a cessé de vouloir y introduire des dérogations (…) Ce Code est notre protection".

Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas contre le président de la République, bien décidé à réformer le travail par ordonnances d'ici la rentrée. "Emmanuel Macron n'a le droit de rien faire sans l'Assemblée, on n'abrogera pas le Code du travail sur le perron de l'Élysée", tranche le leader de la France insoumise sur RTL.

