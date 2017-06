Réforme du travail : l'avant-projet explosif d'Emmanuel Macron

9 ordonnances et des remous en perspective. Le Parisien s'est procuré "l'avant-projet de loi habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnances, des mesures pour l’emploi", un document daté du 12 mai dernier (soit avant les échanges avec les syndicats) et qui annonce des réformes explosives si cet avant-projet est respecté. En effet, les mesures pourraient aller bien plus loin que prévues, notamment en ce qui concerne ce qui pourra être négocié au sein de l'entreprise. Pour les CDI : les motifs de licenciement, les préavis ou les indemnités prévues par la loi pourraient être assouplis et la période d'essai rallongée par l'entreprise.

Concernant les CDD, leur durée maximale pourrait être étendue tandis le nombre de renouvellement pourraient être trois ou quatre fois contre deux aujourd'hui. La durée du travail, la santé ou la sécurité des salariés sont d'autres points qui pourraient aussi être négociés au sein de l'entreprise. Pour le gouvernement, il s'agit de "faciliter la création d’emplois grâce à une meilleure fluidité du marché du travail." Pas sûr que les syndicats voient les choses de la même façon.