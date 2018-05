Réforme de la SNCF : Une consultation auprès des cheminots organisée du 14 au 21 mai

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Migrants à Paris: le ton monte entre Hidalgo et l'exécutif après une noyade

Centre du Mali : un Préfet et son chauffer enlevés

Espagne : Une employée de supermarché filmée à son insu en train de manger une empanada et licenciée gagne son procès contre son employeur

L'idée d'Eric Coquerel a donc été entendue et approuvée par les syndicats, à l'échelle interne. Le bras de fer entre les syndicats, les cheminots et le gouvernement n'est donc pas prêt de s'arrêter.

Eric Coquerel était invité sur Public Sénat. Le député de la France insoumise s'est dit favorable à "un référendum national" sur l'ouverture à la concurrence du rail français. Ce référendum pourrait porter selon lui "sur le fait de savoir si oui ou non, par exemple, on ouvre la SNCF à la concurrence". Il estime que "la SNCF est une entreprise publique". Selon Eric Coquerel, cette ouverture, votée "en catimini au Parlement européen", n’est jamais apparue, "à n’importe quelle élection, dans (les) programmes" des partis, alors que le soutien à cette mesure est d’après lui "minoritaire" dans la population.

Les syndicats CGT, Unsa, SUD et CFDT de l'entreprise ont décidé d'organiser un "vote-action". Ce référendum va demander aux cheminots s'ils sont "pour ou contre" la réforme de la SNCF. Cette information a été dévoilée par Laurent Brun ce mercredi 9 mai. La consultation interne va se dérouler entre le 14 et le 21 mai prochain .

