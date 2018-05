Réforme SNCF : Elisabeth Borne est d'accord pour inscrire le terme "incessibilité" dans la loi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Alors que le journaliste lui demandait si le mot "incessible" allait être inscrit noir sur blanc dans la loi, la ministre répond : "Si ça doit servir à entretenir de la confusion de ne pas l’avoir écrit, si ça petit inquiéter certains, je vous le dit clairement : au Sénat, je proposerai de rajouter ce terme incessible. On dira deux fois la même chose, mais si c’est la façon de se faire comprendre pas de problèmes".

L’Etat détient intégralement la SNCF qui détient SNCF Mobilités et SNCF Réseaux".

Invitée de France Inter ce mardi matin, Elisabeth Borne a voulu rassurer aussi bien les syndicats que les Français. "Certains essayent d’entretenir la confusion. La SNCF est 100% publique, et c’est inscrit dans la loi.

C’est l’histoire d’un mot devenu un des épicentres de la contestation contre la réforme de la SNCF. "Incessibilité" : ou autrement dit, être certain que la SNCF ne sera pas privatisée dans les prochaines années. Lundi, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a réclamé que cette fameuse "incessibilité" du groupe public ferroviaire soit inscrite dans la loi, afin d’éviter une "vente à la découpe".

