Réforme SNCF: Édouard Philippe reçoit en ce moment les syndicats à Matignon

Seront également reçus à Matignon ce lundi des associations d'usagers, la direction de la SNCF et des représentants des régions. Ces rencontres interviennent alors que la grève perlée reprend dès ce soir, à 20h, pour se terminer jeudi à 7h55.

Par ailleurs, le syndicat SUD-Rail se refuse à négocier "des accompagnements", demande le retrait de la réforme et organise ce lundi matin à Paris une manifestation. Elle se déroulera à partir de 10h30, place Vauban, à proximité des Invalides.

Le Premier ministre a d’ores et déjà martelé "qu'il ne reviendrait pas" sur les grands axes de la réforme SNCF, mais pourrait se montrer plus souple sur certains points, notamment la reprise de la dette.

La journée va être chargée. Et probablement très animée. Ce lundi, Edouard Philippe rencontre à Matignon les syndicats de cheminots pour la première fois depuis le début du conflit ferroviaire. La ministre des Transports Elisabeth Borne est également présente. L'Unsa est la première organisation à être reçue, avant la CGT, CFDT, SUD-Solidaires et FO.

