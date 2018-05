Réforme de la SNCF : Selon Edouard Philippe le texte "ne changera pas fondamentalement" mais "peut être encore finalisé"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Grève SNCF: les prévisions de trafic mardi 8 mai pour les TGV, TER et Transiliens

Le Hezbollah, poids lourd libanais et acteur régional incontournable

En savoir plus

Edouard Philippe a indiqué que l'Etat reprendrait une partie "substantielle" de la dette. Les modalités seront détaillées avant l'ouverture des discussions au Sénat. Le Premier ministre a également annoncé lundi qu'il avait proposé aux syndicats de la SNCF d'"aller plus loin sur l'investissement" afin de rénover le réseau ferré national.

Le Premier ministre a en revanche refusé de négocier sur trois principes fondamentaux de la réforme : l’ouverture à la concurrence, la fin du recrutement au statut des cheminots au 1er janvier 2020 et le changement du statut de l’entreprise au 1er janvier 2020.

Après la rencontre avec les syndicats de cheminots, Edouard Philippe a indiqué que le texte "ne changerait pas fondamentalement" mais "peut être encore finalisé". Le premier ministre a également précisé que des amendements pourraient être discutés avant le passage du texte au Sénat. Edouard Philippe et Elisabeth Borne rencontreront à nouveau les syndicats le 24 ou le 25 mai.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres