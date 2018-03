Réforme de la Justice : Nicole Belloubet dément toute fermeture de tribunal

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cannes 2018: le Niçois Bertrand Bonello présidera le jury des courts métrages et de la Cinéfondation

Alliés et rivaux dénoncent une attaque américaine contre le libre-échange

En savoir plus

Nicole Belloubet invite en outre les "acteurs de terrain" à se faire force de proposition "pour que des compétences puissent être mieux exercées au plus près des justiciables". La réforme sera présentée le 11 avril en Conseil des ministres.

"Nous ne fermerons aucun tribunal" et "aucune cour d'appel ne sera fermée", a martelé la garde des Sceaux. "Nous laisserons vivre dans l'exercice de leurs compétences les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, même s'il y aura des évolutions dans l'organisation administrative", a-t-elle ajouté. Il est ainsi possible que les compétences soient davantage centralisées.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres