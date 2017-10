Réforme de l'ISF : Christophe Castaner répond à l'attaque de François Hollande

Mardi, François Hollande a critiqué la suppression de l'ISF voulue par Emmanuel Macron. "Si dans un pays, l'idée s'installe qu'il y a finalement une fiscalité allégée pour les riches et alourdie pour les plus modestes ou pour les classes moyennes, alors c'est la productivité globale du pays, c'est la capacité qu'il a à se mobiliser pour son avenir, qui se trouve mis en cause", a-t-il déclaré en marge d'une conférence à Séoul. Si Emmanuel Macron n'a pas encore réagi à cette attaque, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a, quant à lui, répondu à l'ex-chef de l'Etat, lors du compte-rendu du conseil des ministres ce mercredi 18 octobre.

>>> À lire aussi : Sociale-démocratie dans l’impasse, le retour : François Hollande frappé d’un méchant cas d’amnésie fiscale

"L'amateurisme juridique a conduit à faire le plus cadeau au fiscal qu'on n'ait jamais fait aux grandes entreprises de ce pays", a-t-il déclaré, estimant que "celles et ceux qui donnent des leçons, lancent des appels au gouvernement, sont au fond responsables d'une dette de l'Etat égale à 4 ou 5 années d'ISF". "Voilà la réalité de ce dont on parle. Je pense qu'à minima, la modestie face à ce genre de situation devrait s'imposer", a-t-il taclé.

>>> À lire aussi : Réforme de l’ISF : pourquoi imposer les produits de luxe revient à se tirer une méchante balle dans le pied