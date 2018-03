Réforme des institutions : Larcher dément un accord pour une réduction de 30% des parlementaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le gouvernement s'est accordé sur le pacte énergétique et sur la pénibilité des métiers

Voyager dans l'UE avec ses abonnements numériques devient possible dimanche

Audiences renvoyées et rassemblements: "Journée morte" dans la justice

A Montpellier, derrière l'eldorado, une réalité sociale plus dure

À New York - Un rare autoportrait de Picasso mis aux enchères

Héritage Hallyday : gel des avoirs et album posthume au centre des débats au tribunal

Macédoine et Grèce cherchent le chemin de la réconciliation 30/03/2018 - 14:47

En revanche, ils n'ont pas trouvé de consensus sur un sujet plus épineux, celui de la dose de proportionnelle, qui devrait être entre 10 et 30%. "La réunion a permis d'avancer dans le travail de convergence mené depuis plusieurs semaines" a simplement commenté François de Rugy. Selon l'AFP, les textes de la réforme seront présentés dans le courant de la semaine prochaine par le Premier ministre Edouard Philippe.

On avance ! L'Elysée annonce que Le président de la République Emmanuel Macron, le président de l'Assemblée François de Rugy et le président du Sénat Gérard Larcher se sont mis d'accord pour une réduction de 30% des parlementaires, dans le cadre de la réforme des institutions.

