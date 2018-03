Réforme des institutions : Emmanuel Macron pourrait recourir au référendum pour contourner le blocage du Sénat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un proche du président a assuré au JDD que face au "vieux monde, nos parlementaires veulent mettre un coup de pied dans la fourmilière" et que faute d'accord avec les sénateurs, l'exécutif pourrait utiliser la voie du référendum. Une voie "complète ouverte", commente un proche du chef de l’État. Du côté de l'Élysée, on assume la confrontation : "le Sénat devra décider s’il veut parler à l’opinion publique ou s’il veut parler aux sénateurs".

Pour rappel, durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis la réduction d‘un tiers du nombre de parlementaires, l'introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives et la limitation à trois mandats successifs pour les députés, les sénateurs et les présidents d’un exécutif local. Sur ce dernier point, "l’Elysée a décidé d’octroyer une exception aux maires des communes de moins de 3500 habitants, mais pas aux sénateurs, pourtant vent debout contre cette disposition", explique le JDD.

Le JDD détaille dans son édition du 4 mars le projet de réforme des institutions que porte Emmanuel Macron, et qu'il veut appliquer "coûte que coûte, quitte à provoquer un affrontement avec le Sénat".

