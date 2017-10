Réforme de l'Europe : "Macron a déjà échoué" critique Yanis  Varoufakis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Droits TV : une villa comme moyen de corruption entre Al-Khelaifi et Valcke

Trump supprime des subventions santé pour les plus pauvres

Trump supprime des subventions santé pour les plus pauvres

Il veut être le plus jeune... Sebastian Kurz, le jeune Autrichien encore plus pressé que Macron

En savoir plus

"C’est une grave erreur, car Angela Merkel n’en veut pas" juge Varoufakis. "Le FDP (parti libéral allemand) a promis à ses électeurs de dire non à toute forme de mutualisation en zone euro."

L'ancien ministre des finances grec, Yanis Varoufakis, a expliqué sa vision de l'Europe, dans une interview au Monde. Interrogé sur le projet d'Emmanuel Macron, il se montre fataliste sur la démarche du président français. "Emmanuel et moi sommes d’accord : le fédéralisme est la solution" explique-t-il. "Mais il a déjà échoué, car la stratégie qu’il met en œuvre pour y parvenir ne peut pas fonctionner. Il s’est engagé à « germaniser » le marché du travail français en le flexibilisant, et à faire un peu d’austérité en espérant que, en échange, l’Allemagne acceptera de construire un budget commun".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres