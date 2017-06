Réforme du Code du travail : Philippe Martinez (CGT) accuse le gouvernement d’avancer "masqué"

Ce jeudi 8 juin, Philippe Martinez, numéro un de la CGT, accuse le gouvernement d’avancer "masqué". "Apparemment, on ne nous dit pas tout", fustige-t-il à propos des ordonnances dévoilées de la réforme du Code du travail. Dans les colonnes du Parisien, Philippe Martinez avance que le gouvernement cache ses intentions à la veille des élections législatives.

"On n'a pas des têtes d'alibi"

"Ça donne l’impression qu’ils en diront plus après les élections. Si j’en crois ce que je lis dans la presse, ça peut être la catastrophe pour les travailleurs", estime-t-il. "On n'a pas des têtes d'alibi. On demande une négociation et un aménagement du calendrier", prévient-il.

"Et si des mesures explosives apparaissent… Je vous dis, nous n’avons pas changé d’avis depuis l’année dernière. La mobilisation est d’actualité. Quand, comment, sous quelle forme ? On ne sait pas encore", annonce-t-il.

>>> À lire aussi : Les TPE gagneront-elles ou perdront-elles avec les ordonnances du gouvernement?