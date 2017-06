Réforme du Code du travail : le ministère du Travail porte plainte pour des fuites dans la presse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"L'administration du ministère du Travail est engagée, compétente. Elle est très mobilisée et je peux vous dire que chez les agents du ministère, c'est très très mal perçu. J'ai vu plusieurs équipes ce matin, j'ai vu différentes administrations, ils se sentent très atteints que l'un des leurs puisse faire une chose qui est si contraire aux lois de la République", a-t-elle expliqué. "Donc je pense que cette plainte dit ce qu'elle veut dire. Ça ne concerne pas le gouvernement, mais en revanche, l'administration a son honneur à défendre", a-t-elle ajouté.

In fine, Muriel Pénicaud a annoncé que "l'administration du ministère du Travail a décidé de porter plainte contre X parce que cela porte atteinte à l'honneur et l'intégrité de toute l'administration".

Pour appuyer ses propos, le quotidien avait publié un texte provenant de la direction générale du travail (DGT), daté du 31 mai et détaillant les "réformes demandées par le cabinet" de Muriel Pénicaud.

Dans un article publié le 6 juin, le journal Libération évoquait plusieurs pistes du gouvernement pour sa réforme du Code du travail. Certaines mesures allaient plus loin que celles annoncées officiellement par le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

